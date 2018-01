Diocesi: Azione cattolica Senigallia, domani marcia e festa della pace 2018 con il vescovo Manenti

Il Messaggio del Papa per la Giornata mondiale della pace 2018 farà da filo conduttore della Festa della pace, organizzata dall’Azione cattolica di Senigallia domenica 28 gennaio. Adulti, ragazzi, giovanissimi e giovani alle 15.30 si incontreranno in piazza del Duca per dar vita ad un vivace e colorato serpentone con tappe ed originali flash mob in piazza Saffi, piazza Roma, piazza Garibaldi per poi arrivare al Palazzetto dello sport, in via Campo Boario (dietro lo stadio Bianchelli). Nella sosta in piazza Roma verrà inaugurato un grande murales ispirato al messaggio papale (“Migranti e rifugiati: uomini e donne in cerca di pace”) e nell’occasione porterà il suo saluto il vescovo Franco Manenti. Al palazzetto dello sport, invece, tanta musica, animazione e lo spettacolo degli scout Agesci di Senigallia “Con occhi nuovi”, che racconta dell’esperienza vissuta in Calabria dal Clan Taizé la scorsa estate, a fianco dei migranti sbarcati sui moli italiani in cerca di una vita nuova.