Azione cattolica: Mlac, due giornate di progettazione sociale. De Nicola (assessore), “collaborazione tra istituzioni e volontariato”

Come le comunità civili progettano e costruiscono comunità. Su questo tema è intervenuta Maria Grazia De Nicola, assessore alle politiche sociali del Comune di Collegno (Torino) nell’ambito delle giornate 2018 di progettazione sociale promosse, per oggi e domani a Roma (Domus Pacis), dal Mlac, Movimento lavoratori di Azione cattolica. “La situazione attuale, come denunciato da Papa Francesco, vede spesso situazioni di scarto umano e sociale di giovani, bambini, anziani e donne, a cui occorre rispondere con un cambiamento strutturale fatto di attività di ascolto, di vicinanza e di prossimità sia sul piano istituzionale da parte degli enti più vicini alle persone, attraverso l’importante contributo delle parrocchie e delle associazioni”. “Occorre superare l’assistenzialismo paternalista perché non rispetta i diritti e la dignità di tutti”. “Sono presenti nella nostra società molti conflitti ai diversi livelli (familiari, associativi, lavorativi, politici) che spesso si tende ad evitare”. Per De Nicola il compito di un amministratore, nel ruolo di amministrare una comunità, ha una principale attività nel “generare processi, da soli o in collaborazione con gli attori del territorio, con un atteggiamento costruttivo, pieno di speranza, che non deve alimentare false illusioni o far ritenere semplici problemi complessi che richiedono, per la loro soluzioni, posizioni condivise e impegno di diversi attori che collaborano tra loro, sempre nella legalità per l’interesse comune”.

È utile, per l’assessore, partendo da un piano valoriale condiviso, attraversare “queste difficoltà per coltivare le relazioni anche in situazioni di tensione e di crisi, e poter insieme affrontare il conflitto, gestirlo e superarlo. La collaborazione tra istituzioni e mondo del volontariato e associativo è una importante risorsa per le nostre città e per le comunità nel rispetto di competenze e ruoli diversi”.