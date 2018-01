“A Sua Immagine”: sabato 27 gennaio puntata dedicata alla “Giornata della memoria”, mentre domenica 28 si parlerà di “Giovani”

Doppio appuntamento, come di consueto, per “A Sua Immagine”, programma di approfondimento religioso prodotto da vent’anni dalla Rai e dalla Conferenza episcopale italiana, firmato da Laura Misiti e Gianni Epifani.

Sabato 27 gennaio, alle ore 15.55 su Rai Uno, si affronterà il tema della “Giornata della Memoria”, in occasione dell’appuntamento internazionale stabilito dalle Nazioni Unite nel 2005. Tanti i racconti nel corso della puntata, visitando i molti siti della città di Roma: dall’ex “Ghetto” ebraico al monastero di clausura dei Santi Quattro Coronati, dove trovarono rifugio molti profughi in fuga dai nazifascisti. La conduttrice di “A Sua Immagine” Lorena Bianchetti ricostruirà, poi, insieme al responsabile della cultura della Vicariato di Roma, don Andrea Lonardo, i complessi rapporti tra Vaticano e nazisti, menzionando anche bellissime storie di solidarietà e coraggio, tra cui quella di don Pirro Scavizzi, al tempo parroco della basilica di sant’Eustachio, rifugio per molti ebrei. Nel corso della puntata poi si susseguiranno molte testimonianze: dal Rabbino capo di Roma, Riccardo Di Segni, alla scrittrice Anna Foa o ad Amedeo Osti Guerrazzi. Ancora, racconterà quei giorni terribili Riccardo Calò.

Alle 16.15 “Le Ragioni della speranza”, rubrica dedicata al commento al Vangelo: don Maurizio Patriciello si recherà nella piana di Gioia Tauro con don Pino De Masi, in prima linea nella lotta all’illegalità. L’intera puntata del sabato sarà disponibile in replica sul sito Raiplay ma anche domenica su Rai Uno alle ore 6.00.

E domenica 28 gennaio, alle ore 10.30 su Rai Uno, secondo appuntamento con “A Sua Immagine”, puntata talk sul tema “I Giovani”: storie di giovani che scivolano nella delinquenza e nel bullismo. Una violenza cieca o azioni che nascondono disagi? In studio con Lorena Bianchetti troveremo don Fabio De Luca (cappellano del carcere minorile di Nisida), Maura Manca (Presidente Osservatorio Nazionale Adolescenza) e Maria Luisa Iavarone (mamma del ragazzo aggredito da una baby gang a Napoli).

Alle 10.55 spazio alla Santa Messa su RaiUno: collegamento in diretta con la celebrazione eucaristica dalla Basilica Madonna dei Poveri in Seminara (RC), con la regia televisiva di Michele Todaro e il commento di Orazio Coclite. A Seguire, dopo un nuovo momento talk nello studio di “A Sua Immagine”, l’Angelus di papa Francesco da piazza San Pietro alle ore 12.00.