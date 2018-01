Televisione: Rai Vaticano, il Papa in Cile e Perù e la storia di don Pallù nella puntata del 29 gennaio di “Viaggio nella Chiesa di Francesco”

Sarà il reportage sul viaggio di Papa Francesco in Cile e Perù ad aprire “Viaggio nella Chiesa di Francesco”, il programma di Massimo Milone per Rai Vaticano, che andrà in onda lunedì 29 gennaio, alle 2, su Rai Uno (in replica domenica 4 febbraio alle 12.30 su Rai Storia e per l’estero su Rai Italia). “Con il viaggio in Cile e Perù – si legge in una nota – sempre più l’alfabeto del Papa parla di giustizia sociale, diritti degli indigeni, rispetto dell’ambiente. E non fa sconti alla Chiesa riguardo a connivenze, corruzione, abusi nel confronti dei minori. Un lungo viaggio che ha fatto scoprire, all’Occidente, territori e popoli che, pur confrontandosi con una difficile situazione sociale e politica, non hanno perso la speranza cristiana”. Nella puntata, verrà presentata anche la storia di don Maurizio Pallù, il missionario italiano, rapito due volte in Nigeria, tornato ad annunciare il Vangelo in terra di missione. Inoltre, la mostra e la campagna di raccolta fondi promossa dall’Ospedale pediatrico Bambino Gesù e dalla rivista “La Civiltà Cattolica”, nate dai disegni e dai messaggi inviati da bambini di tutto il mondo a Papa Francesco. La mostra è allestita all’interno dell’Ospedale, nella sede di Palidoro, visitato recentemente dal Pontefice. Spazio poi a “come affrontare la piaga degli abusi sessuali da parte di uomini di Chiesa?”. “Il confronto – prosegue la nota – promosso, a Salerno, dai superiori maggiori italiani ha offerto seri spunti di riflessione e un cammino di formazione e sensibilizzazione sul tema”. Infine, la storia della Gendarmeria vaticana che diventa un libro. Protagonisti “gli angeli del Papa”, ossia “gli uomini che assicurano la protezione del Pontefice e la sicurezza complessiva dello Stato vaticano” e le opere d’arte trafugate e recuperate dai Carabinieri che, presto, saranno in mostra alla Reggia di Caserta.