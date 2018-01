Rete: Roma, lunedì 29 gennaio al Ministero dell’Istruzione l’evento “Crea, connetti e condividi il rispetto: un Internet migliore comincia con te”

Lunedì 29 gennaio, alle ore 14, presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, a Roma, si terrà l’evento “Crea, connetti e condividi il rispetto: un Internet migliore comincia con te”, dedicato alla navigazione responsabile in Rete. Nel corso della conferenza stampa verranno presentati i risultati della ricerca “EU Kids Online per Parole O_Stili”, condotta dall’OssCom (Centro di ricerca sui media e la comunicazione) dell’Università Cattolica in collaborazione con il Miur e l’Ats Parole Ostili (formata dall’Associazione Parole O_Stili, l’Università Cattolica e l’Osservatorio Giovani dell’Istituto Toniolo), sull’utilizzo della Rete e dei dispositivi che consentono la connessione al web da parte di bambini, adolescenti e ragazzi.

La ministra Valeria Fedeli lancerà inoltre il programma del Safer Internet Day 2018, che si celebrerà il 6 febbraio al Teatro Brancaccio a Roma, con un evento nazionale organizzato dal Consorzio generazioni connesse coordinato dalla Direzione generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione del Miur. Sempre in occasione della settimana dedicata alla sicurezza in Rete il 9 febbraio si svolgerà l’iniziativa “Parole a scuola”, una giornata di formazione gratuita per docenti sul tema delle competenze digitali e dell’ostilità nei linguaggi che si terrà presso la sede milanese dell’Università Cattolica.

Parteciperanno all’iniziativa di lunedì 29 anche Antonella Sciarrone Alibrandi, prorettrice dell’Università Cattolica, Rosy Russo, presidente dell’Associazione Parole O_Stili, e Giovanna Mascheroni, docente dell’Università Cattolica. Modererà l’incontro la giornalista Maria Concetta Mattei. L’evento verrà trasmesso in diretta streaming sul sito del Miur, www.miur.gov.it.