Rai Due: “Sulla via di Damasco”, domani puntata dedicata a “Le voci della Chiesa”

Sarà dedicata a ““Le voci della Chiesa” la puntata di “Sulla via di Damasco”, in onda domani, sabato 27 gennaio, alle 8.05 su Rai Due. Il programma, firmato da mons. Giovanni D’Ercole e Vito Sidoti, si occuperà di sacerdoti e comunicatori con la missione di raccontare il mondo oltre la cronaca, “pastori della fede impegnati a dare voce, da un computer o da un microfono, ai valori della speranza, della solidarietà e della pace”. Protagonisti della puntata saranno don Davide Banzato, don Maurizio Botta, don Francesco Cristofaro e don Marco Pozza, tutti volti noti della televisione, conduttori in molti programmi di attualità e di successo. Don Benzato si divide tra la Comunità Nuovi orizzonti e gli schermi televisivi, ma è attivo anche sui social e nella catechesi dei giovani. Per il prete padovano, i mass media restano meri strumenti di evangelizzazione, perché Dio ha bisogno dell’uomo. Per don Maurizio Botta, il tempo della comunicazione, in tv, sul web, è un tempo di missione per una società più degna e meno materialista. Don Francesco Cristofaro era timido e non sopportava il pietismo degli altri per la sua malformazione alle gambe; poi la svolta, l’incontro con la fede e un rovesciamento del suo carattere. Oggi conduce un programma televisivo dove si parla di problemi sociali a favore della vita. Nell’ultimo blocco di interviste, don Marco Pozza racconterà del suo impegno con la scrittura e l’immagine, un’opportunità per dare voce a quei mondi invisibili di cui nessuno parla, a cominciare dai carcerati.