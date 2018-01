Puglia: Fondo europeo di sviluppo regionale, 67 miliardi per ammodernamento ferrovia Bari-Taranto

Arriveranno alla Regione Puglia 67,5 milioni di euro del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) da investire in opere di ammodernamento della linea ferroviaria che collega il porto di Taranto con il porto di Bari. “Oltre a promuovere un mezzo di trasporto rispettoso dell’ambiente, questo progetto finanziato dall’UE promuoverà il turismo e il commercio nel sud Italia riducendo il tempo di viaggio per passeggeri e merci, garantendo al tempo stesso una maggiore sicurezza per il traffico”, ha dichiarato la commissaria per la politica regionale Corina Creţu oggi. Questo tratto ferroviario fa parte della rete trans-europea di trasporto (Ten-T), poiché si trova sulla linea ferroviaria adriatica, che collega l’Italia meridionale al nord. I lavori dovrebbero essere completati entro la fine del 2018.