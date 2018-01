Politiche family friendly: a Lucca ieri è stata raccontata l’esperienza positiva del Trentino

“In Trentino circa 500 servizi pubblici – musei, piste ciclabili, associazioni sportive e ricreative – hanno il marchio family. Un marchio che viene concesso solo dopo esser stato vagliato da una commissione, di cui fanno parte anche rappresentanti del Forum delle associazioni familiari”. Lo ha raccontato ieri pomeriggio Luciano Malfer, dirigente dell’agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili, regista delle politiche family friendly trentine, intervenendo, nella sala Maria Luisa di Palazzo Ducale a Lucca, a un seminario di studi organizzato dalla locale amministrazione provinciale. Il convegno è stato aperto da Emma Cologna, consigliera di parità della provincia di Lucca, che, primo ente locale in Toscana, ha manifestato il proprio interesse a entrare a far parte del network nazionale dei comuni amici della famiglia. Hanno portato la loro testimonianza Mauro e Filomena Ledda, genitori di quattro figli, cui il sindaco di Alghero Mario Bruno ha affidato il coordinamento dell’ufficio delle politiche familiari del comune. Grazie anche al loro servizio, il volto della città è cambiato in senso family friendly.