pattoXnatalità: Ventura (Cisl), “costruire con le donne un’alleanza trasversale come quella contro la povertà”

Sostegni all’occupazione femminile, congedi parentali obbligatori di quattro mesi per entrambi i genitori e utilizzabili entro i 18 anni del figlio, prolungamento del congedo fino a tre anni per i figli con disabilità, congedo di paternità obbligatorio di dieci giorni da essere utilizzati nei primi cinque mesi del figlio e copertura retribuita ai permessi per malattia dei figli. Sono le proposte avanzate da Giovanna Ventura, segretario confederale della Cisl, all’incontro di presentazione, oggi a Roma, del patto per la natalità (#pattoXnatalità) già lanciato lo scorso 18 febbraio al Senato dal Forum delle associazioni familiari. “Al centro di ogni politica – il monito di Ventura – deve essere messa la persona intorno alla quale costruire un sistema di benessere e qualità di vita. Solo così potremo creare un Paese diverso. Occorre costruire con le donne un’alleanza trasversale sul modello dell’alleanza contro la povertà che ha dato buoni frutti”. Sulla stessa linea Rita Visini, assessore alle politiche sociali della Regione Lazio, convinta che “servano politiche integrate. I soldi alla fine ci sono ma il problema è avere chiara la visione politica”.