pattoXnatalità: Lorenzin (ministro Salute), “demografia tema principale per sostenibilità sviluppo italiano nei prossimi 50 anni”

”La demografia è il tema principale per la sostenibilità dello sviluppo del nostro Paese nei prossimi 50 anni e richiede un piano di interventi almeno ventennale”. Non ha dubbi il ministro della Salute Beatrice Lorenzin, intervenuta questa mattina a Roma alla presentazione del patto per la natalità (#pattoXnatalità) lanciato lo scorso 18 febbraio al Senato dal Forum delle associazioni familiari. Il tema della natalità, avverte il ministro, “riguarda lo sviluppo e il futuro dell’Italia a lungo termine. Anche se tutte le donne residenti sul territorio nazionale avessero due figli, questo non sarebbe sufficiente per il tasso di sostituzione”. Con riferimento al proprio ruolo istituzionale, Lorenzin afferma: “In Italia c’è un tema di fertilità che nasce anzitutto da un’errata percezione del proprio orologio biologico, da parte sia di uomini sia di donne. Oltre a un piano per la fertilità – controllo salute, prevenzione malattie, stili di vita sani – servono misure per la natalità che devono essere universali. Tra queste un sostegno per avere asili nido gratis, e basterebbero un miliardo e 600 milioni per la copertura”. “Oltre agli 80 euro, che andrebbero raddoppiati – prosegue – occorre pensare ad un sostegno al reddito delle famiglie che hanno figli e che li accompagni fino a 18 anni”. “L’insieme di queste politiche a sostegno della natalità – conclude – costerebbero tre miliardi e si tratterebbe di investimenti certi che entrerebbero nella famiglia con grandi ritorni per tutto il sistema Paese”.