pattoXnatalità: Fiaschi (Forum terzo settore), “ripensare welfare futuro anche con politiche familiari di lungo periodo”

“Investire sulle future generazioni è indispensabile perché i giovani sono la cassaforte del futuro, l’unica fonte di energia rinnovabile per il cambiamento e il progresso”. Ne è convinta Claudia Fiaschi, portavoce del Forum terzo settore. Intervenendo al secondo incontro di presentazione del patto per la natalità (#pattoXnatalità) lanciato lo scorso 18 febbraio al Senato dal Forum delle associazioni familiari per porre all’attenzione del dibattito politico e pre-elettorale il tema del drammatico inverno demografico che sta attraversando il Paese, Fiaschi sostiene: “L’Italia deve tornare a stare al fianco delle nuove generazioni, deve tornare ad essere un Paese dove nascere, crescere e fare progetti di vita e di lavoro è facile e sostenibile. Investire sulle nuove generazioni significa avere una visione su identità e paradigmi della cittadinanza di domani”. Per la portavoce del Forum, “occorre una riforma del Terzo settore che metta la cittadinanza al centro dello sviluppo del Paese. Occorrono politiche di lungo periodo, di sostegno alla famiglia anche in termini di conciliazione con il lavoro e di sostegno alle nuove generazioni, di contrasto alla povertà anche educativa. In generale occorre ripensare il welfare del futuro”.