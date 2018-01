pattoXnatalità: Colombo (Forum), “un figlio è un bene per tutti, mettersi gioco per il futuro del Paese”

“Dietro questo patto per la natalità, che oggi vede in campo le donne, c ’è la volontà di portate all’attenzione pubblica il tema della natalità non come un problema ma come una questione da affrontare. L’attuale periodo di campagna elettorale può essere una possibilità interessante: sappiamo bene che tutti promettono, ma è un tempo prezioso da spendere e da vivere bene guardando in faccia e dialogando anche con coloro che saranno scelti per governare”. Esordisce così Maria Grazia Colombo, vice presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari, nel secondo incontro di presentazione del patto per la natalità (#pattoXnatalità) lanciato lo scorso 18 febbraio al Senato dal presidente Gianluigi De Palo. Oggi, presso la sala di Santa Maria in Aquiro a Roma, il patto viene presentato dalle donne alle donne. “Il presidente Mattarella – ricorda Colombo – ha di recente auspicato che tutte le forze politiche facciano un patto di non belligeranza sul tema famiglia/natalità”. Il calo demografico, osserva, “è lento ma inesorabile, abbiamo perso moto tempo ma guardiamo avanti. Non parliamo di figli come numeri che salvano l’Italia che invecchia: un figlio è un bene per tutti, questo è il punto, e questo patto non è di qualcuno, è di tutti quelli che hanno a cuore il Paese e hanno voglia di mettersi in gioco”. E se l’Istat “descrive gli italiani come ‘rancorosi’ usando un aggettivo pericolosissimo, peggiore di ‘delusi’ – spiega – è perché sono arrabbiati, sono state fatte loro promesse poi non mantenute”. Oggi, conclude, “non si tratta di fare la lista di chi ci sta o non ci sta, ma di mettere al centro la natalità/maternità come scelta libera e non penalizzata e penalizzante”.