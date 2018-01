pattoXnatalità: Ciccarelli (Forum), “vogliamo fare un’alleanza trasversale e come donne siamo chiamate per prime a metterci la faccia”

“Vogliamo fare un’alleanza trasversale e come donne siamo chiamate per prime a metterci la faccia a dare con responsabilità risposte”. Lo ha detto questa mattina a Roma Emma Ciccarelli, vice presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari, presentando il patto per la natalità (#pattoXnatalità) lanciato lo scorso 18 febbraio al Senato dal presidente Gianluigi De Palo per porre all’attenzione del dibattito politico e pre-elettorale il tema del drammatico inverno demografico che sta attraversando il Paese. In questo secondo appuntamento nella sala di Santa Maria in Aquiro, Ciccarelli ha spiegato: “Abbiamo pensato di dare voce alle donne che su un patto per la natalità hanno molto da dire. Vogliamo affrontare insieme, a prescindere dagli steccati ideologici, qualche cosa che ci accomuna: come donne siamo destinate ad avere un ruolo importante, sia perché portiamo la responsabilità della scelta di una maternità, sia perché siamo impegnate nel lavoro”. Per la vicepresidente del Forum , “la crisi demografica sta segnando il futuro del Paese. Il contributo dell’immigrazione non sostituisce il ricambio generazionale. Le scuole e i nidi saranno costretti a chiudere. Come donne siamo pertanto chiamate per prime a metterci la faccia a dare con responsabilità risposte. Vogliamo avere la libertà di scegliere se essere solo madri o solo lavoratrici o tutte e due”.