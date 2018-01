Papa Francesco: Tv2000, domani in diretta udienza con Croce rossa e domenica visita a comunità greco cattolica di Roma

I principali appuntamenti di Papa Francesco nel fine settimana in diretta su Tv2000. La televisione della Cei trasmetterà, in collaborazione con Vatican Media, domani, sabato 27 gennaio, dalle 11.45, l’udienza nell’aula Paolo VI con i membri della Croce rossa italiana. Domenica 28, in diretta a partire dalle 9, la messa presieduta da Francesco nella basilica di Santa Maria Maggiore per la festività della Traslazione della “Salus populi romani”. Per l’occasione verrà esposta la versione restaurata della icona mariana. Nel pomeriggio, a partire dalle 16, invitato dall’ arcivescovo maggiore di Kyiv-Halyč, Sviatoslav Shevchuk, il Papa farà visita alla comunità dei greco cattolici nella basilica di Santa Sofia, a Roma, conosciuta come chiesa nazionale degli ucraini.