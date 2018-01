Papa Francesco: ha ricevuto il presidente della Repubblica di Haiti

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

Stamattina, nel Palazzo apostolico vaticano, Papa Francesco ha ricevuto in udienza il presidente della Repubblica di Haiti, Jovenel Moïse, che successivamente ha incontrato mons. Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati. “Durante i cordiali colloqui – informa un comunicato della Sala Stampa vaticana – è stato espresso compiacimento per le buone relazioni tra la Santa Sede e Haiti. È stato, inoltre, sottolineato il comune desiderio di rafforzare la collaborazione per affrontare diverse problematiche sociali, specialmente quelle attinenti alla gioventù, ai poveri e ai più vulnerabili, evidenziando il significativo contributo che la Chiesa offre al Paese nei settori dell’educazione, della sanità e della carità”. Nel prosieguo della conversazione, aggiunge il comunicato, “si è fatto riferimento ad alcune questioni d’interesse nazionale e regionale, soffermandosi, in particolare, sul persistente problema dell’emigrazione e sull’importanza del dialogo per favorire la coesione sociale e il bene comune”.