Papa Francesco: cordoglio per le vittime dell’incendio nell’ospedale in Corea del Sud

Papa Francesco, in un messaggio di cordoglio a firma del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, si dice “profondamente rattristato” per le perdita di vite umane in seguito all’incendio avvenuto la scorsa notte in Corea del Sud, nell’Ospedale di Sejong Miryang, costato la vita ad almeno 37 persone. Il Pontefice assicura preghiere per le vittime e per i feriti. Ed esprime la propria solidarietà a tutte le persone colpite da questa tragedia. Da Francesco anche l’incoraggiamento alle autorità civili e ai soccorritori che assistono le vittime.

Secondo fonti locali, la maggior parte delle vittime sarebbero decedute a causa dei gas tossici sprigionati dalle fiamme. Subito dopo il rogo, il presidente Moon Jae-in ha chiesto l’immediata apertura di indagini per individuare la causa dell’incendio.