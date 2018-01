Notizie Sir del giorno: Papa Francesco, “vita umana possiede dignità intangibile”. Trump a Davos, “se cresce l’America, cresce il mondo”

Papa Francesco: a Congregazione dottrina fede, “cresce richiesta di eutanasia”. “Vita umana possiede dignità intangibile”

"Il processo di secolarizzazione, assolutizzando i concetti di autodeterminazione e di autonomia, ha comportato in molti Paesi una crescita della richiesta di eutanasia come affermazione ideologica della volontà di potenza dell'uomo sulla vita. Ciò ha portato anche a considerare la volontaria interruzione dell'esistenza umana come una scelta di 'civiltà'". Lo ha detto Papa Francesco, ricevendo stamattina in udienza i partecipanti all'Assemblea plenaria della Congregazione per la dottrina della fede. "È chiaro che laddove la vita vale non per la sua dignità, ma per la sua efficienza e per la sua produttività, tutto ciò diventa possibile. In questo scenario occorre ribadire che la vita umana, dal concepimento fino alla sua fine naturale, possiede una dignità che la rende intangibile", ha precisato il Pontefice.

Giornate comunicazione: card. Parolin, mestiere giornalisti è complesso ma fondamentale per società libera e pluralista

Si è conclusa oggi la 22ª edizione delle Giornate di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti, sul tema "Media e Verità". Nel santuario mariano, di fronte all'immagine della Vergine, oltre 300 giornalisti, provenienti da 26 Paesi, hanno partecipato alla messa presieduta dal cardinale segretario di Stato Pietro Parolin. Nell'omelia il porporato si è soffermato sul mestiere complesso dei giornalisti, che è, nello stesso tempo, fondamentale per una società libera e pluralista come afferma il Papa: "Poche professioni influenzano la società come il giornalismo".

Forum economico mondiale: Davos, Trump elenca i “record” della sua amministrazione. “Se cresce l’America, cresce il mondo”

Di fronte a una sala congressi stracolma il presidente americano Donald Trump a Davos ha parlato oggi per quasi 25 minuti ai partecipanti al Forum economico mondiale, elencando "un record dopo l'altro", i risultati della sua amministrazione, che ha appena compiuto un anno. "Sono qui oggi per rappresentare gli interessi del popolo americano e affermare l'amicizia e la collaborazione americana nel costruire un mondo migliore. L'America spera in un futuro in cui tutti prosperino e ogni bimbo cresca libero dalla violenza, dalla paura, dalla povertà". "Sono qui per dare un messaggio semplice: non c'è mai stato un momento migliore per dare lavoro, investire e crescere negli Usa. L'America è aperta al business e siamo di gran lunga l'economia più forte. Quindi, venite in America". Il presidente ha elencato i meriti della sua amministrazione nel tagliare massicciamente le tasse, con conseguenti i benefici – ha specificato – per le imprese e le famiglie. "Io credo nell'America e per me l'America è al primo posto, proprio come ogni leader dovrebbe mettere il proprio Paese al primo posto. Ma non da sola, perché se cresce l'America, cresce il mondo".

Riforma: mons. Semeraro (C9), al primo posto “i temi attinenti alle persone”

"I temi attinenti alle persone sono stati al primo posto sia nella sensibilità del Papa, sia nei lavori del Consiglio di cardinali (e anche nel Consiglio per l'economia). Ad assicurarlo è mons. Marcello Semeraro, vescovo di Albano e segretario del C9, in un articolo pubblicato sulla rivista "Il Regno" in uscita nei prossimi giorni (il testo è stato anticipato al Sir). L'attenzione alle "risorse umane", fa notare il vescovo, è "un aspetto non secondario del processo di riforma della Curia romana".

Diocesi: Perugia-Città della Pieve, accolti 291 migranti in due anni. Card. Bassetti ricorda “l’impegno della Chiesa italiana”

Dal primo ottobre 2015 al 31 dicembre 2017, l'arcidiocesi di Perugia-Città della Pieve ha accolto nelle proprie strutture 291 migranti giunti in gran parte da Paesi africani oltre che da Bangladesh, Iraq, Pakistan e Siria. Cinquantuno di loro appartengono a 17 nuclei familiari. Sono stati 20 i minori e 4 le donne in stato di gravidanza. Lo ha reso noto questa mattina la stessa diocesi presentando il report accogliere, proteggere, promuovere, integrare (2015-2017) relativo al "Progetto per l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale". Presente alla conferenza stampa, durante la quale sono stati comunicati i dati, l'arcivescovo e presidente della Cei, card. Gualtiero Bassetti, che ha parlato dell'attenzione nei confronti di queste persone, "un amore che si esprime con i fatti concreti e non solo a parole". Bassetti ha aggiunto: "La Chiesa italiana, a tutti i livelli, sta facendo molto per mettere in pratica" le indicazioni del Papa.

Lavoro: Coldiretti, “un giovane disoccupato su due sogna di fare lo spazzino”

"Nel 2018 più di un giovane senza lavoro su due accetterebbe un posto da spazzino che, da emblema dei lavori meno ambiti, è diventato nel tempo della disoccupazione record un 'lusso' per gli italiani under 35, tanto da essere preferito a un posto nei call center, da badante o da dog sitter". È quanto emerge dalla prima analisi Coldiretti/Ixè su "I giovani italiani, la vita e il lavoro", presentata questa mattina al "Salone della creatività Made in Italy" in occasione della consegna, a Roma, dei premi per l'innovazione Oscar Green. "I giovani italiani sono diventati sempre più flessibili e disposti a fare lavori meno gratificanti pur di riuscire a mantenersi in un contesto in cui il tasso di disoccupazione giovanile è del 32,7% – si legge nel report dell'associazione -. Se un posto da operatore ecologico sarebbe accettato dal 56% degli under 35 disoccupati, poco più della metà punterebbe a un lavoro nella consegna di cibo a domicilio e un 50 per cento farebbe il dog sitter".

#pattoXnatalità: Ciccarelli (Forum), “alleanza trasversale” e “come donne siamo chiamate per prime a metterci la faccia”

"Vogliamo fare un'alleanza trasversale e come donne siamo chiamate per prime a metterci la faccia a dare con responsabilità risposte". Lo ha detto questa mattina a Roma Emma Ciccarelli, vice presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari, presentando il patto per la natalità (#pattoXnatalità) lanciato lo scorso 18 febbraio al Senato dal presidente Gianluigi De Palo per porre all'attenzione del dibattito politico e pre-elettorale il tema del drammatico inverno demografico che sta attraversando il Paese. In questo secondo appuntamento nella sala di Santa Maria in Aquiro, Ciccarelli ha spiegato: "Abbiamo pensato di dare voce alle donne che su un patto per la natalità hanno molto da dire. Vogliamo affrontare insieme, a prescindere dagli steccati ideologici, qualche cosa che ci accomuna: come donne siamo destinate ad avere un ruolo importante, sia perché portiamo la responsabilità della scelta di una maternità, sia perché siamo impegnate nel lavoro".