Movimenti: RnS, Sacrofano, si riuniscono da oggi i Comitati di servizio

Si svolgerà a Sacrofano (Roma), da oggi al 28 gennaio, il ventesimo incontro di fraternità del Comitato nazionale di servizio e dei Comitati regionali del Rinnovamento nello Spirito Santo (RnS). L’incontro sarà incentrato sulla rilettura della 41ª Conferenza nazionale animatori, celebrata nello scorso mese di dicembre sul tema “Riguardo ai doni dello Spirito non voglio lasciarvi nell’ignoranza. Per essere comunità carismatiche – missionarie”. Nel pomeriggio, padre Amedeo Cencini guiderà un momento di ritiro spirituale. A seguire, la celebrazione eucaristica presieduta da mons. Ernesto Mandara, vescovo di Sabina-Poggio Mirteto. Nella mattinata di domani, presenteranno le loro relazioni sul tema della fraternità Salvatore Martinez, presidente del Rinnovamento, Mario Landi, coordinatore nazionale, e don Guido Maria Pietrogrande, consigliere spirituale nazionale. Infine, nell’ultima giornata, domenica 28 gennaio, dopo la preghiera comunitaria carismatica, sarà il momento del confronto per aree tematiche e di alcuni interventi a cura del Comitato nazionale di servizio, prima della relazione conclusiva, affidata al presidente Martinez sulle “dieci priorità d’impegno pastorale”. Al termine, è prevista una celebrazione eucaristica presieduta da mons. Filippo Iannone, segretario aggiunto del Pontificio consiglio per i testi legislativi.