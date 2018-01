Minori stranieri non accompagnati: Intersos, oltre 62mila arrivati negli ultimi 6 anni. “Uno su quattro è irreperibile”

Il numero totale di minori stranieri non accompagnati (Msna) intercettati e registrati dalle autorità italiane negli ultimi sei anni è di 62.6721. Fra loro “uno su quattro è fuoriuscito dalle strutture di accoglienza, rendendosi irreperibile. Nel solo 2016 sono stati 6.561 i minori di cui si sono perse le tracce”. Il dato è contenuto in un rapporto dell’Ong Intersos frutto di un monitoraggio lungo il confine settentrionale italiano. “Un così alto tasso di abbandono dei centri da parte dei minori – si legge nel documento – è principalmente da ricondurre alla volontà di raggiungere direttamente altri Stati dell’Unione Europea, viste anche le disfunzioni del circuito d’accoglienza italiano e i lunghi tempi necessari per l’attivazione e la conclusione delle procedure di riunificazione familiare e di riconoscimento della protezione internazionale”. Questo porta i minori – al 90% maschi – a raggiungere le zone di confine dove, ad eccezione di Friuli Venezia Giulia e Piemonte, si verificano difficoltà di accoglienza. “A Bolzano – scrivono gli operatori di Intersos – la norma sembra essere rappresentata dalla mancata protezione, assistenza e accoglienza dei minori. A Como e Ventimiglia si rilevano forme di collocamento atipiche, anche in considerazione dei grandi numeri che connotano i flussi che interessano queste aree, col ricorso a luoghi d’accoglienza diversi da quelli previsti dalla legge per i minori, caratterizzati da strutture inadeguate, sovraffollamento e carenza dei servizi essenziali. Parallelamente, nei posti interessati da un flusso di transito ingente, sono sorti insediamenti informali, che si contraddistinguono sia per le condizioni igienico-sanitarie assai critiche sia per le condizioni di estremo disagio fisico e psichico dovute al vivere in strada, per stazionare temporaneamente sul territorio in vista del proseguimento del viaggio”.