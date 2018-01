Minori migranti: Save the children inaugura a Catania il centro “CivicoZero”

Save the Children inaugura a Catania il centro CivicoZero per la protezione dei minori stranieri non accompagnati, il quarto avviato in Italia dopo Roma, Milano e Torino. L’evento di inaugurazione si terrà mercoledì 31 gennaio alle ore 10 in via Gorizia 32 a Catania con la partecipazione dei rappresentanti di autorità e istituzioni. Il nuovo centro nasce per fornire supporto, orientamento e protezione a ragazze e ragazzi stranieri a rischio di sfruttamento, abuso o marginalità sociale. Il nuovo centro nasce da un modello già sperimentato con successo dall’organizzazione a Roma, Milano e Torino, città dove, come a Catania, vivono molti dei minori stranieri arrivati in Italia senza genitori o adulti di riferimento. All’evento di inaugurazione, che si terrà presso i locali del nuovo centro con la presenza di Valerio Neri, direttore generale di Save the Children Italia, e Raffaela Milano, direttrice dei Programmi Italia/Europa di Save the Children, interverranno Silvana Riccio, prefetto di Catania, Francesca Pricoco, presidente del Tribunale per i minorenni di Catania, Luigi Bordonaro, garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Sicilia e altri rappresentanti delle istituzioni e di organizzazioni e associazioni attive sul territorio. Il progetto vuole fornire “servizi di supporto, orientamento e protezione ai minori migranti, in particolare non accompagnati, che si trovano in situazioni di marginalità sociale, a rischio di devianza, sfruttamento e abuso, per migliorare le loro condizioni di vita”. A Catania prevede l’attivazione di un team mobile su strada, in grado di stabilire il primo contatto con i minori nei luoghi della città dove si ritrovano o vivono condizioni di rischio o marginalità, e un centro diurno, dove i minori e i neomaggiorenni stranieri possono ricevere supporto attraverso l’offerta di servizi di base, protezione e orientamento sui propri diritti, capacità e opportunità, servizi di consulenza legale, oltre a corsi di italiano, laboratori, attività sportive e culturali.