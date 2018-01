Migranti e rifugiati: Scalabriniani, quattro conferenze pubbliche sul Messaggio del Papa

Quattro conferenze pubbliche centrate sui temi del Messaggio del Papa per la Giornata mondiale del migrante e del rifugiato 2018: accogliere, proteggere, promuovere e integrare. Le organizza lo Scalabrini international migration institute (Simi) alla Pontificia Università Urbaniana a Roma. Il ciclo si apre il 22 febbraio alle 16, con il primo verbo: “Accogliere”. Interverranno padre Fabio Baggio (sottosegretario della Migrants & Refugees Section del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale), Sandra Mazzolini (docente della Pontificia Università Urbaniana) e Antonio Silvio Calò (esperienza di accoglienza in famiglia a Treviso). “Di fronte al crescente fenomeno della mobilità umana, espresso nelle sue forme più rappresentative dai migranti e rifugiati, si richiede un accompagnamento sistematico, specialistico e interdisciplinare sul tema – afferma padre Aldo Skoda, preside del Simi, l’istituto accademico internazionale incorporato presso la Pontificia Università Urbaniana -. Appare sempre più urgente estendere l’attenzione alle cause spesso strutturali che sono alla base delle diseguaglianze sociali, squilibri economici, proliferazione di conflitti”. Quattro giornate promosse per “superare un discorso di opportunità che produce spesso azioni anche politiche di corto respiro e crea una narrativa che rasenta a volte il pregiudizio, il razzismo e la discriminazione”.