Messaggio Papa comunicazioni: don Bianchi (Fisc e Acec), “reagire alla logica perversa di falsità e sete di potere”

“Le parole di Papa Francesco ci interpellano profondamente a reagire alla logica perversa della falsità e della sete di potere che domina spesso l’informazione contemporanea veicolata dalla rete”. Così don Adriano Bianchi, presidente della Federazione italiana settimanali cattolici (Fisc) e dell’Associazione cattolica esercenti cinema (Acec), commenta il messaggio di Papa Francesco per la Giornata mondiale delle Comunicazioni sociali 2018. Per don Bianchi, “essere ‘custodi delle notizie’ con la responsabilità di garantire la dignità delle persone ci deve spronare non solo a far bene il nostro lavoro quotidiano di giornalisti e comunicatori, ma anche a denunciare le storture: un mondo senza regole e di monopoli economici, come quello che governa il web mondiale e certi contesti comunicativi, non potrà mai recuperare un’etica rispettosa della dignità dell’uomo senza una legislazione internazionale fondata sul principio di legalità, attenta ai cittadini, rispettosa delle istituzioni e giusta nei modelli di business che la governano”. “Il Papa ci spinge ad andare oltre. A rischio – conclude il presidente Fisc – c’è la verità sull’uomo, figlio di Dio, e la pace come corretta e armonica dinamica del nostro vivere sociale”.