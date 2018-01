Media: Imola, oggi l’incontro regionale dei giornalisti su “notizie false, deontologia e giornalismo per la pace”

“Notizie false, deontologia e giornalismo per la pace” è il titolo dell’incontro regionale dell’Emilia-Romagna per i giornalisti e gli operatori dei media che si terrà oggi, dalle 15, nel palazzo vescovile di Imola, in occasione della festa del patrono san Francesco di Sales. Interverranno il direttore di Tv2000, Paolo Ruffini, il direttore dell’Ufficio per le comunicazioni sociali della Cei, don Ivan Maffeis, e il vescovo di Reggio Emilia-Guastalla, mons. Massimo Camisasca. Porterà il suo saluto il vescovo di Imola, mons. Tommaso Ghirelli, che è anche delegato per le comunicazioni sociali della Conferenza episcopale emiliano romagnola. Il presidente dell’Ordine dei giornalisti regionale, Giovanni Rossi, affronterà invece tematiche deontologiche e relative alla formazione.