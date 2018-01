Lavoro: Coldiretti, “14 porte chiuse all’anno, un giovane su tre vuole emigrare”

“I giovani che si sono dati alla ricerca attiva del lavoro hanno presentato, nell’ultimo anno, in media 14 curriculum, ma una percentuale del 34% per rassegnazione e sfiducia non ha inviato alcuna domanda di assunzione o lavoro”. È quanto emerge dalla prima analisi Coldiretti/Ixè su “I giovani italiani, la vita e il lavoro”, presentata questa mattina al “Salone della creatività Made in Italy” in occasione della consegna a Roma dei premi per l’innovazione Oscar Green. Secondo la rilevazione, il 5 per cento di giovani ascoltati durante l’anno “ha ricevuto oltre 50 porte sbattute in faccia, risposte mancanti o negative, di fronte alla richiesta di lavoro”. In questo scenario, il 34% dei ragazzi intervistati si dice disposto a cambiare nazione per trovare un impiego e il 22% è convinto che il suo futuro sarà all’estero. In Italia, invece, cresce del 9% il numero di imprese agricole italiane condotte da under 35 che vedono nel cibo Made in Italy nuove e interessanti prospettive di futuro, portando l’Italia al vertice in Europa per numero di aziende agricole condotte da giovani.