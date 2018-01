Giornata della Memoria: Unitalsi, domenica a Locorotondo (Ba) il “Rosario dei fanciulli” per sconfiggere violenza e discriminazione

“Dalla memoria del filo spinato alla nostra corona di rose a Maria, perché nel cuore dell’uomo non ci sia più cattiveria”. È questo lo slogan che accompagna la preghiera del “Rosario dei fanciulli” in programma domenica 28 gennaio, alle 17.30, presso la Casa delle abilità speciali “Giovanni Paolo II” a Locorotondo (Ba). L’iniziativa è promossa dal gruppo dell’Unitalsi locale, che fa parte della sottosezione di Brindisi. Sarà l’occasione – spiegano i promotori – “per ricordare con i più piccoli la Shoah”. Il progetto del “Rosario dei fanciulli”, avviato con i bambini della parrocchia San Giorgio Martire, cerca di avvicinare i bambini alla recita del Rosario con diverse forme espressive attraverso le quali apprendono il senso e il significato di questa antica preghiera mariana, che viene recitata insieme ai coetanei “diversamente abili” ospiti della Casa delle abilità. Domenica, al termine della recita del rosario verrà proiettato il cortometraggio “La storia di Franco”. “La visione del cartone animato – si legge in una nota – sarà possibile grazie alle classi IV sez. A e B del III Circolo didattico ‘G. Mazzini’ di Bari, che hanno vinto nel 2011 il concorso nazionale ‘I giovani ricordano la Shoah’ a cura del Miur”. Per i responsabili del gruppo Unitalsi di Locorotondo, l’obiettivo dell’iniziativa in programma per domenica “è quello di sensibilizzare i più piccoli alle tematiche della tolleranza, dell’accoglienza e della fraternità nella ‘Giornata della Memoria’, istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2005”. “Il ‘Rosario dei fanciulli’ – aggiungono – è un antidoto contro ogni forma di violenza e discriminazione. Il fatto poi che questa giornata venga proposta soprattutto ai bambini in un luogo così significativo come la Casa delle abilità è un modo per non dimenticare che l’accettazione dell’altro è un tema sempre attuale che non bisogna mai stancarsi di trattare”.