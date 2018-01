Giornata della memoria: domani mons. Turazzi (San Marino-Montefeltro) in visita alla lapide in ricordo della Shoah in Contrada Santa Croce

Sarà “una visita per ricordare di scegliere ogni giorno la solidarietà” quella che compirà domani, sabato 27 gennaio, in occasione della Giornata della Memoria, il vescovo di San Marino-Montefeltro, mons. Andrea Turazzi. Alle 9, infatti, si recherà in visita alla lapide posta in ricordo della Shoah in prossimità di Contrada Santa Croce a San Marino. Sarano presenti il segretario di Stato per gli Affari esteri della Repubblica di San Marino, Nicola Renzi, e una rappresentanza degli studenti e delle studentesse della scuola secondaria superiore. Nell’occasione, si legge in una nota, mons. Turazzi “desidera sottolineare la necessità di non dimenticare la tragedia del popolo ebraico; con il suo gesto vuole testimoniare la vicinanza ai familiari di coloro che furono deportati ed uccisi dai regimi nazista e fascista e vuole portare alla coscienza di ciascuno la consapevolezza delle conseguenze tragiche determinate da odio e razzismo, pericoli presenti anche nel mondo contemporaneo”. Nella nota diffusa dall’Ufficio stampa e comunicazioni sociali della diocesi, si ricorda che “molti furono i preti, i religiosi e le religiose, le donne e gli uomini cristiani che offrirono un aiuto concreto ai cittadini italiani e stranieri di religione ebraica perseguitati e costretti a fuggire e a nascondersi, così come dimostrano le ricerche condotte da storici di diverse appartenenze”. “Mons. Turazzi ricorda come esempi padre Massimiliano Kolbe ed Odoardo Focherini”, entrambi morti nei lager: il primo ad Auschwitz, il 14 agosto 1941; il secondo a Hersbruck, il 27 dicembre 1944.