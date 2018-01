Giornali Fisc: Giornata di “Logos” (Matera-Irsina). Mons. Caiazzo (arcivescovo), “aiutare comprensione reciproca tra fedeli, comunità parrocchiali e relazioni di comunione con tutti”

“Siamo tutti chiamati a essere protagonisti assumendoci responsabilità sfuggendo alla tentazione dell’apparire. Protagonisti si diventa avvertendo il bisogno di conoscenza attraverso uno scambio di notizie, informazioni che vanno condivise e approfondite”. Lo scrive l’arcivescovo di Matera-Irsina, mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, nel messaggio per la Giornata di “Logos”, quindicinale diocesano che compie nel 2018 dieci anni di pubblicazioni. Il presule segnala “l’enorme trasformazione culturale” cui “stiamo assistendo”. “Il mondo digitale e la tecnologia moderna rappresentano un’opportunità grande per ampliare le proprie conoscenze che rendono l’uomo sempre più responsabile nelle scelte di vita che è chiamato a fare, ma soprattutto nel costruire e adoperarsi per il bene comune”, sottolinea. Logos in questi dieci anni “si è inserito in questo processo culturale comunicando e confrontandosi, in un crescendo di aggiornamento e condivisione, per una conoscenza globale e particolare del nostro territorio e del bel cammino che la nostra Chiesa di Matera–Irsina, ormai da anni, sta facendo”. L’auspicio dell’arcivescovo per il periodico diocesano è di “continuare ad aiutare la comprensione reciproca tra i fedeli, le comunità parrocchiali e le relazioni di comunione con tutti”.