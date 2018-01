Forum economico mondiale: Davos, Trump elenca i “record” della sua amministrazione. “Se cresce l’America, cresce il mondo

Di fronte a una sala congressi stracolma il presidente americano Donald Trump a Davos ha parlato oggi per quasi 25 minuti ai partecipanti al Forum economico mondiale, elencando “un record dopo l’altro”, i risultati della sua amministrazione, che ha appena compiuto un anno. “Sono qui oggi per rappresentare gli interessi del popolo americano e affermare l’amicizia e la collaborazione americana nel costruire un mondo migliore. L’America spera in un futuro in cui tutti prosperino e ogni bimbo cresca libero dalla violenza, dalla paura, dalla povertà”. “Dopo anni di stagnazione”, ha continuato Trump, “gli Usa sperimentano di nuovo una forte crescita economica” fatta di nuova ricchezza, fiducia dei consumatori, delle imprese, della finanza, mai così alti “da decenni”. Cresce l’occupazione con 2,4 milioni di nuovi posti di lavoro e la disoccupazione nella comunità afro-americana e ispano-americana “mai così bassa”. “Sono qui per dare un messaggio semplice: non c’è mai stato un momento migliore per dare lavoro, investire e crescere negli Usa. L’America è aperta al business e siamo di gran lunga l’economia più forte. Quindi, venite in America”. Il presidente ha elencato i meriti della sua amministrazione nel tagliare massicciamente le tasse, con conseguenti i benefici – ha specificato – per le imprese e le famiglie, e nel semplificare le regole “come nessuna amministrazione americana aveva mai fatto”, operazioni che stanno riportando in America risorse economiche, imprese e compagnie. “Io credo nell’America e per me l’America è al primo posto, proprio come ogni leader dovrebbe mettere il proprio Paese al primo posto. Ma non da sola, perché se cresce l’America, cresce il mondo”.