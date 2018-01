Diocesi: Venezia, domani sera marcia e veglia per la pace a Oriago con il patriarca Moraglia

Torna domani sera a Venezia la marcia e veglia diocesana per la pace con il patriarca Francesco Moraglia. Appuntamento alle 19.30 nella chiesa parrocchiale di S. Pietro in Bosco ad Oriago di Mira, lungo la Riviera del Brenta, località che, spiega don Marco De Rossi, direttore della Pastorale sociale e del lavoro del patriarcato, “appena due mesi fa ha vissuto direttamente l’esperienza e l’emergenza dell’accoglienza ai tanti richiedenti asilo usciti da Cona”. L’incontro ruoterà intorno al messaggio di Papa Francesco per la Giornata mondiale della pace 2018 celebrata il 1° gennaio scorso sul tema “Migranti e rifugiati: uomini e donne in cerca di pace”. La marcia e la veglia saranno pertanto “l’occasione per fermarsi un attimo, ascoltare delle testimonianze, riprendere il messaggio di Papa Francesco e riflettere insieme e con serenità, senza luoghi comuni, senza pregiudizi e senza buonismi. Vogliamo, soprattutto, pregare insieme per capire come vivere bene ed affrontare nel modo migliore questo fenomeno che caratterizza la nostra epoca”. Interverranno, in particolare, uno dei giovani del vicariato di Gambarare che ha partecipato ai momenti dell’accoglienza ai richiedenti asilo lo scorso novembre, una famiglia veneziana che ha accolto una famiglia siriana giunta in Italia attraverso i canali umanitari, una donna di Mestre che racconterà la sua esperienza di accoglienza nei riguardi di persone e gruppi spesso tenuti ai margini della società. Da S. Pietro prenderà quindi il via la breve marcia fino alla chiesa di S. Maria Maddalena dove proporrà la sua riflessione mons. Moraglia e si terrà la preghiera conclusiva. L’iniziativa è organizzata dalla Pastorale sociale e del lavoro e da quella giovanile del patriarcato, in collaborazione con Pax Christi e Consulta diocesana delle aggregazioni laicali.