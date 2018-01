Diocesi: Venezia, domani festa del patrono dei giornalisti con il patriarca Moraglia e il meteorologo Mercalli

Luca Mercalli, meteorologo, divulgatore scientifico e climatologo torinese noto al pubblico televisivo, sarà l’ospite di rilievo del prossimo appuntamento organizzato per la mattina di domani, sabato 27 gennaio, come ogni anno, a Venezia dall’Ufficio stampa e comunicazioni sociali della diocesi insieme al settimanale Gente Veneta e in collaborazione con l’Ordine dei giornalisti del Veneto e la sezione veneziana dell’Unione cattolica stampa italiana, nelle vicinanze della ricorrenza di san Francesco di Sales, patrono dei giornalisti. L’incontro è rivolto i giornalisti e operatori della comunicazione e a tutte le persone interessate. Si inizierà, come di consueto, con la celebrazione della Messa alle 11 nella cripta della basilica cattedrale di S. Marco a Venezia, presieduta da don Renato Mazzuia, referente diocesano dell’Acec (Associazione cattolica che si occupa di cinema e sale della comunità). A seguire, alle 11.45 e presso la vicina Sala Sant’Apollonia, giungerà il patriarca Francesco Moraglia (nella prima parte della mattinata presente all’inaugurazione del nuovo anno giudiziario) ed inizierà così il momento di conversazione e dialogo con Mercalli. Sarà questa, quindi, l’occasione per parlare di comunicazione e ambiente, salvaguardia del creato, clima e stili di vita, anche a partire dalle riflessioni di Papa Francesco esplicitate soprattutto nell’enciclica “Laudato si’” dedicata alla cura della casa comune.