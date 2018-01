Diocesi: Udine, al via stasera il primo appuntamento della Festa della vita

Prenderà il via questa sera, alle 20,30, al Centro culturale “Paolino d’Aquileia” di Udine, la Festa diocesana della vita. Nel primo appuntamento porteranno le loro testimonianze l’atleta paralimpica italiana, affetta da sindrome di Down, Nicole Orlando, e la giovane mamma Aurora Leoni, che ha detto “no” all’aborto. “Il Vangelo della vita: gioia per il mondo” è il titolo dell’iniziativa diocesana, che si svolgerà, tra oggi e il 3 febbraio, in occasione della Giornata per la vita. Le iniziative continueranno, venerdì 2 febbraio, alle 20,30, al centro culturale della Vergine delle Grazie, dove la compagnia “Jobel teatro” di Roma porterà in scena lo spettacolo teatrale “Un racconto per la Giornata della Vita 2018”. Sabato 3 febbraio, alle 19, nel santuario della Vergine delle Grazie, l’arcivescovo di Udine, mons. Andrea Bruno Mazzocato, presiederà la celebrazione eucaristica per la Giornata della vita, durante la quale sarà impartita la benedizione ai bambini presenti, oltre che alle donne in gravidanza. Dalle 20,30, sempre nel santuario, l’adorazione eucaristica notturna, guidata da gruppi familiari, di spiritualità e di preghiera.