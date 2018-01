Diocesi: Pescara-Penne, domani convegno internazionale su “La questione globale del debito e l’audit sul debito pubblico italiano”

Sarà dedicato a “La questione globale del debito e l’audit sul debito pubblico italiano” il convegno internazionale che si terrà a Pescara domani, sabato 27 gennaio. L’iniziativa, ospitata dalle 9.30 presso il cinema teatro Sant’Andrea, è organizzata da Cadtm Italia (Comitato per l’abolizione dei debiti illegittimi) e dall’arcidiocesi di Pescara-Penne. “La forbice tra i pochi che possiedono tutto e la gran parte delle popolazioni che non hanno nulla – spiega Antonio De Lellis, coordinatore dell’evento – in questi ultimi trenta anni si è allargata a dismisura. Nel capitalismo finanziarizzato, l’economia contemporanea si è trasformata da attività di produzione di beni e servizi in economia basata sul debito”. La giornata vedrà la partecipazione di esperti nel campo economico e finanziario di tutto il mondo. Dopo il saluto di mons. Tommaso Valentinetti, arcivescovo di Pescara-Penne, moderati da Chiara Filoni di Cadtm Italia, interverranno Eric Toussaint, portavoce Cadtm internazionale, il tunisino Fathi Chamkhi, deputato dell’Assemblée des représentants du peuple, Leonardo Becchetti, docente di economia politica all’Università Tor Vergata di Roma, Massimo Pallottino di Caritas Italia, e Cristina Quintavalla di Cadtm Italia e audit civici sul debito. Nel pomeriggio, dalle 15, moderati da Marco Bersani di Attac Italia interverranno Francesco Gesualdi, del Centro Nuovo modello di sviluppo, e Danilo Corradi, di Cadtm Italia. “Sono felice e orgoglioso – spiega mons. Valentinetti – di ospitare un convegno così importante e su un tema di cui poco si parla”. “Eppure – aggiunge – la trappola del debito pubblico mina direttamente la sovranità dei popoli, la giustizia sociale e l’eguaglianza fra le persone. Anche nel nostro Paese, il debito pubblico è da tempo utilizzato per ridurre i diritti sociali e del lavoro e per consegnare alle oligarchie finanziarie i beni comuni e la ricchezza sociale prodotta”.