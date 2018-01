Diocesi: Perugia-Città della Pieve, accolti 291 migranti negli ultimi due anni. Card. Bassetti, “l’impegno della Chiesa italiana”

Dal primo ottobre 2015 al 31 dicembre 2017, l’arcidiocesi di Perugia-Città della Pieve ha accolto nelle proprie strutture 291 migranti giunti in gran parte da Paesi africani oltre che da Bangladesh, Iraq, Pakistan e Siria. Cinquantuno di loro appartengono a 17 nuclei familiari. Sono stati 20 i minori e 4 le donne in stato di gravidanza. Lo ha reso noto questa mattina la stessa diocesi presentando il report accogliere, proteggere, promuovere, integrare (2015-2017) relativo al “Progetto per l’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale”. Presente alla conferenza stampa, durante la quale sono stati comunicati i dati, l’arcivescovo e presidente della Cei, card. Gualtiero Bassetti, che ha parlato dell’attenzione nei confronti di queste persone, “un amore che si esprime con i fatti concreti e non solo a parole”. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di offrire “una cura costante a uomini e donne in fuga dal proprio Paese d’origine che diventa un quotidiano inno alla cultura della vita”. Da queste persone, secondo il cardinale, viene la testimonianza che “se il lavoro non c’è si può crearlo con le proprie mani”, mentre le loro storie comunicano che “chi fugge dalla violenza mira a costruire ponti e non muri divisori”.

L’arcivescovo si è poi soffermato sui quattro verbi all’infinito che “Papa Francesco, per affrontare la grande sfida delle migrazioni internazionali, ha donato alla Chiesa universale: accogliere, proteggere, promuovere, integrare”. “La Chiesa italiana, a tutti i livelli, sta facendo molto per mettere in pratica queste importanti indicazioni. E anche questa sintesi, inserita con responsabilità e carità nel territorio e nella vita della nostra diocesi, rientra in questa grande azione pastorale che vede impegnata, con amore e dedizione totale, l’intera Chiesa universale”.