Diocesi: Padova, anticipata a domenica 28 gennaio la celebrazione della Giornata della vita consacrata con il vescovo Cipolla

Verrà celebrata domenica 28 gennaio, a Padova, la Giornata della vita consacrata a livello diocesano. Alle 15.30, in cattedrale, il vescovo Claudio Cipolla presiederà la celebrazione eucaristica per i religiosi e le religiose del territorio diocesano. Per 400 religiosi, 1.735 religiose e un centinaio di consacrati sarà l’occasione per rinnovare la professione e ricordare gli anniversari. “L’anticipo della Giornata della vita consacrata – si legge in una nota – vuole permettere ai religiosi e alle religiose di poter, successivamente, vivere e animare la Giornata mondiale del 2 febbraio nelle proprie comunità di appartenenza”. Da febbraio, ogni prima domenica del mese, sulle pagine del rinnovato settimanale diocesano “La Difesa del popolo” uno spazio verrà dedicato alle diverse e numerose famiglie religiose che vivono nel territorio della diocesi di Padova, alla scoperta dei diversi carismi, delle storie, ma anche delle dimensioni proprie della vita consacrata.