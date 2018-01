Diocesi: Modena-Nonantola, domani il vescovo Castellucci presenta la Lettera alla città “Ma qual è il mio paese?”

È intitolata “Ma qual è il mio paese? – La società multietnica: dalla chiusura all’incontro” la Lettera alla città che l’arcivescovo di Modena-Nonantola, mons. Erio Castellucci, presenterà alla stampa domani, sabato 27 gennaio. Pubblicata come ogni anno in occasione della festa del patrono san Geminiano, verrà illustrata nell’incontro in programma alle 12.30 presso il Centro Famiglia di Nazareth di via Formigina 319. A proposito delle migrazioni, mons. Castellucci scrive che “il fenomeno è così complesso che nello spazio di una Lettera alla città non può neppure essere delineato”. “Pensando però che anche san Geminiano è stato migrante per qualche tempo, nel suo viaggio a Costantinopoli per guarire la figlia dell’imperatore – episodio splendidamente rappresentato nell’architrave della Porta dei principi del duomo di Modena – ho deciso di scrivere queste righe nell’annuale solennità del nostro grande patrono”.