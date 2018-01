Diocesi: Mileto-Nicotera-Tropea, su Padre Pio Tv un docufilm dedicato a don Francesco Mottola

“Don Francesco Mottola ci ha lasciato un messaggio di grande attualità, andando nelle periferie, nei luoghi della sofferenza, nei tuguri. In una società smagliata e superficiale, che chiude gli occhi e non vuole fastidi, don Mottola ha aperto gli occhi sulle persone che hanno maggiore bisogno”. Lo ha detto mons. Luigi Renzo, vescovo di Mileto–Nicotera–Tropea, nella conferenza stampa di presentazione del docufilm in cinque puntate sul sacerdote don Francesco Mottola all’interno del progetto “Modelli di Misericordia” in onda su Padre Pio Tv. Il format – capace di raggiungere l’utenza attraverso i mezzi di comunicazione sociale e i percorsi della nuova evangelizzazione, in 25 minuti di trasmissione – ha posto l’attenzione in particolare sulla Calabria, terra di santi, realizzando speciali su san Francesco di Paola, padre Vincenzo Idà, Maria Francesco Greco, madre Pasqua Condò, Natuzza Evolo e Sant’Angelo d’Acri. Dal 28 gennaio e per cinque domeniche consecutive, dalle ore 15.15 circa, andranno in onda gli speciali prodotti in collaborazione con l’Istituto Secolare delle Oblate del Sacro Cuore di Gesù che ci permetteranno di conoscere gli insegnamenti e la testimonianza di Don Francesco Mottola di Tropea. Un percorso condotto da Domenico Gareri che darà voce a narratori d’eccezione: mons. Luigi Renzo, vescovo di Mileto-Nicotera-Tropea, il postulatore della causa di beatificazione di don Mottola, don Enzo Gabrieli, don Ignazio Schinella, il parroco della concattedrale di Tropea, le oblate, testimoni dell’opera di don Mottola e tanti laici che testimoniano quanto il sacerdote tropeano ha tenuto alla valorizzazione della sua comunità. Nel format, inoltre, viene dato ampio spazio alle bellezze naturalistiche della città natale di don Francesco Mottola con immagini aeree mozzafiato degli scorci paesaggistici di Tropea. “In questo periodo di fake news, la santità è la notizia più bella che può provenire dalla Calabria – ha affermato don Gabrieli -. La santità, che già viene dal battesimo, riemerge in noi per contagio attraverso la bellezza della testimonianza dei santi”.