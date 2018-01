Diocesi: Cerreto Sannita, da domani il percorso formativo “Accoglienza familiare”

Famiglie in Rete, parte domani a Cerreto Sannita il percorso formativo “Accoglienza familiare”. Inizierà domani sabato 27 gennaio, dalle ore 15,30 alle ore 19, presso Casa Santa Rita a Cerreto Sannita, il corso formativo per l’affidamento familiare e di solidarietà alle famiglie organizzato dall’associazione diocesana “Famiglie in Rete” e promosso dalla Caritas e dall’Ufficio famiglia della diocesi di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti. Il corso è gratuito ed è aperto a chi intende accogliere e farsi prossimo a situazioni familiari particolari e agli “addetti ai lavori” che vogliono approfondire tematiche sui minori e sulle famiglie. Sarà presente al corso Mariano Iavarone, già giudice onorario del Tribunale minori di Napoli.