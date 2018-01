Azione cattolica: Mlac, due giornate di progettazione sociale. Marino, “mettere insieme idee e risorse””

Con la presenza degli autori di 25 proposte provenienti da tutta Italia, verrà celebrata, domani e dopodomani, alla Domus Pacis di Roma (via di Torre Rossa 94) l’undicesima edizione della giornata di progettazione sociale legata all’iniziativa “Seminatori di idee”, organizzata grazie alla collaborazione tra il Movimento lavoratori di Azione cattolica (Mlac), il Progetto Policoro, l’Ufficio di Pastorale sociale e del lavoro della Cei e la Caritas nazionale. “L’intento di seminare è la chiave del progetto”, dichiara al Sir il segretario nazionale del Mlac Tommaso Marino, “in una società dove spesso si preferisce consumare. Il mettere assieme risorse, idee, progetti, proposte è una sfida coinvolgente e appassionante. La progettazione sociale è uno strumento utile e una prassi che può diventare un’abitudine sociale e pastorale per poter affrontare assieme i problemi della società contemporanea”. Le giornate di progettazione sociale si svilupperanno nelle giornate del 27 e 28 gennai, dove il tema della comunità “inTRAprendente” verrà approfondito attraverso chiavi spirituali, esperienziali e di progetto. “Le settimane sociali hanno tracciato una strada di impegno – continua Marino – in cui le comunità si devono sentire impegnate a ricostruire tessuti associativi attraverso percorsi sinodali e di ascolto delle esigenze e dei bisogni, per passare da un ‘io’ a un ‘noi’”.

La due giorni vedrà anche l’assegnazione di quattro contributi economici ad altrettanti progetti selezionati che verranno finanziati nei diversi territori. Tutte le informazioni sono reperibili all’indirizzo web http://mlac.azionecattolica.it/.