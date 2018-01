Azione Cattolica: Assisi, dal 29 gennaio convegno nazionale degli assistenti di Ac, Fuci, Meic e Mieac su “Memoria e futuro”

Sarà nel solco della celebrazione del 150° anniversario della fondazione dell’Azione Cattolica italiana il convegno nazionale degli assistenti regionali, diocesani e parrocchiali di Ac, Fuci, Meic e Mieac che si svolgerà dal 29 gennaio al 1° febbraio ad Assisi, presso Casa Leonori. “Sarà l’occasione – si legge in una nota – per conoscere alcune figure di assistenti che hanno segnato con la loro presenza tappe significative della lunga storia dell’Ac e per una riflessione comune sul servizio di assistenti alla luce dei due interventi pronunciati da Papa Francesco all’Azione Cattolica lo scorso mese di aprile durante il Congresso del Forum internazionale di Azione Cattolica (Fiac) e in occasione dell’incontro in piazza San Pietro con il popolo dell’Ac”. Al convegno, intitolato non a caso “Memoria del futuro. Da 150 anni il prete a servizio dell’Ac”, parteciperanno Matteo Truffelli (presidente nazionale dell’Ac), mons. Domenico Sorrentino (vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino), mons. Gualtiero Sigismondi (assistente generale di Ac e vescovo di Foligno), mons. Dario Viganò (prefetto della Segreteria per la Comunicazione della Santa Sede), mons. Antonio Napolioni (vescovo di Cremona) e padre Giulio Michelini (preside Istituto teologico di Assisi), Luca Marcelli (responsabile nazionale dell’Acr). L’Azione Cattolica, conclude la nota, “è un’associazione di laici non nonostante, ma proprio grazie all’azione discreta e forte di tanti sacerdoti che non hanno fatto da supplenti dei responsabili né da organizzatori della vita associativa, ma hanno trovato l’anima del ministero nella cura della vita spirituale delle persone, nella coltivazione del loro vincolo di comunione, nell’accompagnamento verso la missione”.