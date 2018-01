Agricoltura: Moncalvo (Coldiretti), “l’innovazione dei giovani più forte delle difficoltà, si trasforma in nuovo lavoro”

“Nonostante un giovane su tre sia pronto a cambiare nazione pur di trovare un lavoro, l’agricoltura ci insegna che c’è un grande spirito di sacrificio e capacità di innovazione nei giovani che si trasforma in nuovo lavoro, in nuove imprese e in nuova occupazione”. Lo ha detto, questa mattina, Roberto Moncalvo, presidente di Coldiretti, in occasione della presentazione, a Roma, dalla prima analisi Coldiretti/Ixè su “I giovani italiani, la vita e il lavoro”. “L’agricoltura è tornata a essere un settore strategico cui i giovani guardano per costruire un percorso di vita e di lavoro – ha aggiunto -, nonostante le difficoltà. Si tratta di un settore in cui si riesce a non rassegnarsi e a usare spirito innovativo e di sacrificio. I ragazzi trasformano le grandi difficoltà in nuove opportunità attraverso l’innovazione”.