“A Sua Immagine”: Quaresima 2018, speciale dalla Terra Santa. Padre Epifani: “Nei luoghi dove Gesù ha annunciato il Vangelo insieme a don Marco Pozza e un gruppo di pellegrini”

“Proprio in questi giorni, dal 24 gennaio giorno della festa di San Francesco di Sales, le telecamere di ‘A Sua Immagine’ si trovano in Terra Santa, insieme al teologo e cappellano del carcere di Padova don Marco Pozza, per registrare una serie di puntate per la Quaresima e il Tempo di Pasqua, che andranno in onda a partire da sabato 17 febbraio, nello spazio ‘Le ragioni della speranza’”. Lo anticipa al Sir padre Gianni Epifani, responsabile di “A Sua Immagine” – firma il programma insieme al capo progetto Rai Laura Misiti –, trasmissione che da venti anni si occupa di informazione religiosa su Rai Uno, una produzione Rai e Conferenza episcopale italiana.

“Nel corso di questi 20 anni di attività – sottolinea padre Epifani – già altre volte abbiamo realizzato delle trasferte di ‘A Sua Immagine’ in Terra Santa. Particolarità di questo viaggio è la presenza di un gruppo di veri pellegrini, provenienti dalla Sardegna, che grazie alla Romana Pellegrinaggi accompagneranno don Marco Pozza nei luoghi in cui Gesù ha annunciato il Vangelo, dove ha intrapreso il cammino di Passione, Morte e Risurrezione”. Vasto e articolato sarà l’itinerario del pellegrinaggio di “A Sua Immagine”. Don Marco Pozza, infatti, guiderà il gruppo di pellegrini e il pubblico a casa alla (ri)scoperta di importanti luoghi religiosi, riconosciuti come preziosi siti culturali e archeologici: Nazareth, Betlemme, Gerusalemme, Gerico, il Monte Tabor, il Deserto e il Monte delle Tentazioni; ancora Cafarnao, il Monte degli Ulivi o il Muro del Pianto.

“Sarà un cammino di preparazione alla Quaresima intenso e suggestivo – indica ancora padre Epifani – grazie alle meditazioni di don Marco Pozza proprio nei luoghi che Gesù ha attraversato. Sarà un accostarsi alla Parola anche attraverso la scoperta del territorio e della comunità locale di oggi, andando a raccontare le vite di quanti incarnano il Vangelo nella quotidianità di tutti i giorni. Come del resto fa sempre ‘A Sua Immagine’, proporremo storie attuali di carità, testimonianza, inclusione e solidarietà. Il tutto ovviamente con una luce di fiducia e speranza”.