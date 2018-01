Spagna: card. Osoro (Madrid) ai bambini, “invitate i vostri amici ad avvicinarsi a Gesù”

Domenica 28 gennaio, a Madrid, si celebra la Giornata infanzia missionaria, sul tema “Abbiate il coraggio di essere missionari!”. Per l’occasione il Consiglio diocesano delle missioni organizza l’XI Incontro diocesano dell’infanzia missionaria, sabato 27 gennio, nella parrocchia del Sacro cuore di Gesù. Il cardinale arcivescovo di Madrid Carlos Osoro scrive, per la Giornata, una lettera ai bambini, intitolata “Invita i tuoi amici ad avvicinarsi a Dio”, nella quale ricorda che, sebbene “a volte pensiamo che essere missionario voglia dire allontanarsi dalle eprsone che amiamo e dimenticarci di tutto che che abbiamo vissuto fino a qusto momento”, “anche nella tua casa, nella tua scuola o istituto, tra i tuoi amici e familiari, puoi essere missionario”.

“Per questo – prosegue il cardinale – le Opere missionarie pontificie ci hanno prpoposto un tema così forte: ‘Abbiate il coraggio di essere missionari!’. Sì, non avere paura a parlare di Dio con le persone che ami e che hai più vicine. Non aver paura a mostrare che hai fede, che ami Gesù e la Vergine Maria. Non ti vergognare di dire che vai a Messa o che preghi… E ancora, invita i tuoi amici e i tuoi compagni ad avvicinarsi a Dio. Dici loro, poiché sai che è la verità, che Gesù li ama e che conta su di loro”.