Salesiani: Torino, il 27 gennaio don Giraudo ripercorre gli inizi della presenza in Borgo San Paolo

Una conferenza per rivivere gli inizi della presenza salesiana in Borgo San Paolo, a Torino. A compiere questo percorso a ritroso nel tempo sarà, sabato 27 gennaio, alle 10, nell’oratorio San Paolo, don Aldo Giraudo, docente di Storia salesiana presso l’Università Pontificia Salesiana di Roma. Tema della conferenza: “1918 – 2018 da 100 anni #nessunoescluso. Storia degli inizi della presenza Salesiana in Borgo San Paolo”. Si tratta di una prima iniziativa che “intende fare memoria del passato, conoscendo la storia di questi 100 anni, soprattutto delle origini, quando i fondatori dell’opera si inserirono in un contesto difficile e anticlericale, ma dove era evidente la necessità di essere accanto ai giovani”.