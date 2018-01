Papa Francesco: ricevuto in udienza il presidente della Repubblica Centroafricana

Papa Francesco ha ricevuto oggi in udienza, nel Palazzo Apostolico Vaticano, il presidente della Repubblica Centroafricana, Faustin Archange Touadéra, il quale ha poi incontrato il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato, accompagnato da mons. Paul Richard Gallagher, segretario per i rapporti con gli Stati. Ne dà notizia sala stampa vaticana, informando che “nel corso dei colloqui, svoltisi in un clima cordiale, sono state evocate le buone relazioni esistenti tra la Santa Sede e la Repubblica Centroafricana, ulteriormente rafforzate dall’Accordo Quadro tra la Santa Sede e la Repubblica Centrafricana, firmato a Bangui il 6 settembre 2016, ed è stata espressa gratitudine per la particolare attenzione con cui il Santo Padre e la Chiesa cattolica accompagnano la vita del Paese. Ci si è quindi soffermati sulla situazione nazionale, apprezzando in particolare gli sforzi positivi volti al ripristino della stabilità politico-istituzionale. Con riferimento agli ultimi sviluppi e problemi in varie regioni del Paese, e alle gravi conseguenze sul piano umanitario, si è auspicata una sempre più proficua collaborazione tra le varie forze a favore del bene comune dell’intera Nazione, richiamando, inoltre, l’importante ruolo svolto dalla Comunità internazionale nel promuovere la convivenza pacifica e la riconciliazione nazionale”.