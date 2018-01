Papa Francesco: “profondamente rattristato per il grave incidente ferroviario avvenuto” a Pioltello

“Profondamente rattristato per il grave incidente ferroviario avvenuto” a Pioltello, Papa Francesco esprime, in un telegramma inviato a suo nome dal cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin, all’arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, “la sua sentita partecipazione al dolore di quanti sono stati colpiti dal drammatico evento e, mentre assicura fervide preghiere di suffragio per coloro che sono tragicamente scomparsi, formula vivi auspici di pronta guarigione per i passeggeri rimasti feriti ed invia di cuore la benedizione apostolica”.