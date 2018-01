Papa Francesco: messaggio alle Comunità di base riunite a Londrina (Brasile), “siate strumento di evangelizzazione e promozione della persona umana”

“Papa Francesco, informato del quattordicesimo incontro delle Comunità ecclesiali di base (Cebs), che si terrà nell’arcidiocesi di Londrina dal 23 al 27 gennaio 2018, desidera trasmettere ai partecipanti, provenienti da tutti gli angoli del Brasile, la sua parola di incoraggiamento e di benedizione per aiutare le Cebs a portare le sfide nel mondo urbano ‘un nuovo slancio evangelico e la capacità di dialogo con il mondo che rinnovi la Chiesa’ (Evangelii gaudium, 29)”. Inizia così il messaggio (la traduzione dal portoghese è nostra) che Papa Francesco ha fatto pervenire al convegno delle Comunità ecclesiali brasiliane in corso a Londrina e reso noto ieri, sul sito della Conferenza nazionale dei vescovi del Brasile (Cnbb). Il Papa, proseguendo nel suo messaggio, prende spunto dal titolo dell’incontro, “Ho visto e sentito il grido del mio popolo, e sceso per liberarlo (Es 3, 7-8)”, per sottolineare che “Dio non è mai indifferente alla sofferenza del suo popolo”, e che l’azione redentrice di Dio “dovrebbe poi esprimere una vita personale che brilla alla luce del Vangelo, cioè un’esistenza ispirata dall’amore e la solidarietà”. Il Papa, inviando la sua benedizione attraverso il messaggio, firmato dal segretario di Stato vaticano, card. Pietro Parolin, auspica che, “ascoltando il grido dei poveri e affamati di Dio, di giustizia e di pane, le Comunità ecclesiali base possano essere, per la società e la nazione brasiliana, uno strumento di evangelizzazione e promozione della persona umana – sempre in comunione con la realtà della parrocchia e gli orientamenti della Chiesa locale – in grado di venire contro gli effetti terribili della cultura ‘dello scarto’ che porta molti fratelli e sorelle di vivere nell’esclusione”. Sono circa 3mila i partecipanti all’incontro, che si è aperto il 23 gennaio con una celebrazione presieduta da mons. Geremias Steinmetz, arcivescovo di Londrina.