Migranti e rifugiati: card. Bassetti, “non abbiate paura, sono vostri fratelli”

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

“Non abbiate paura: è un fratello”: questo l’atteggiamento che devono avere i cattolici nei confronti di migranti e rifugiati secondo il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, precisato ai giornalisti al termine dell’incontro al Centro Astalli di Roma. “Sono cammini lunghi ma bisogna intraprendere la strada giusta che è quella indicata da Papa Francesco con i verbi: accogliere, proteggere, promuovere e integrare – ha detto -. Noi vorremmo che la storia andasse in linea retta invece è come un fiume con delle anse, che va avanti e va indietro, ma ogni fiume arriva al mare. Sono convinto che nel piano di Dio tutte le cose arrivano al loro fine”. “Come cattolici – ha ribadito – ci possiamo muovere con questi gesti che stiamo compiendo”. “Io ho una grande missione: liberare la gente dalla paura del diverso – ha aggiunto -. La paura ci porta a situazioni imprevedibili, la paura ci paralizza, fa perdere la speranza. La paura ti porta a difenderti che è il contrario di accogliere. Come sacerdote e vescovo, in nome del Vangelo, sto portando avanti questa parola di speranza: Non abbiate paura, è un fratello, non viene a turbare la tua quiete. Certo tra fratelli bisogna condividere, non dobbiamo avere la psicologia del figlio unico”.