Media cattolici: mons. Galantino (Cei), 50° Avvenire occasione per “rilanciarli” e “capire in quale direzione investire”

“Non sarà solo un’occasione celebrativa, ma un modo di riflettere e rilanciare il ruolo che i media cattolici devono avere per capire in quale direzione investire e come essere presenti in maniera rilevante nel contesto attuale”. Sono le parole dedicate da mons. Nunzio Galantino, segretario generale della Cei, al 50° anniversario del quotidiano Avvenire, che si celebra quest’anno. “Non ci limiteremo a fare una fotografia su come eravamo”, ha assicurato Galantino a proposito di questo importante anniversario, che rilancia anche la sinergia tra Avvenire e gli altri media cattolici Tv2000, RadioinBlu e Sir, che quest’anno celebra i 30 anni di attività.