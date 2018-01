Industria: Coldiretti, “ordini e fatturato spinti dal successo del black friday”

“A spingere ordini e fatturato industriale è stato quest’anno anche il successo in Italia del ‘black Friday’ che ha anticipato molti degli acquisti del Natale”. È quanto afferma la Coldiretti nel commentare i dati relativi al fatturato dell’industria che fa registrare su base tendenziale a novembre un balzo del 5,1% mentre gli ordinativi salgono addirittura dell’8,9%. Secondo l’indagine Coldiretti/Ixè, “per il ‘black Friday’ hanno deciso di fare acquisti ben il 54% degli italiani sotto la spinta delle promozioni e delle iniziative vantaggiose previste nei negozi, nei mercati e su internet”. “Secondo l’indagine – spiega Coldiretti – il 24% degli italiani ha fatto acquisti solo in negozi, supermercati e mercati, il 17% solo online ed il 13% sia sul web che nel dettaglio tradizionale”. “Anche se si tratta di un’iniziativa nordamericana nata già negli anni ‘60, si sono moltiplicate anche in Italia promozioni commerciali di successo che per l’occasione – conclude la Coldiretti – si sono estese dal web ai grandi gruppi fino ai mercati contadini”.