Incontro famiglie Dublino: card. Farrell, “il Papa ha detto che verrà”

“Il Papa ha detto che verrà”. Ad assicurarlo ai giornalisti, nonostante non vi sia ancora nessuna conferma ufficiale, è stato il card. Kevin Farrell, prefetto del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita, durante la conferenza stampa di presentazione, svoltasi oggi presso la Sala stampa della Santa Sede, delle catechesi internazionali in preparazione al IX Incontro mondiale delle famiglie di Dublino, in programma dal 21 al 26 agosto. “Lo ha detto ai vescovi irlandesi, lo ha detto al primo ministro irlandese, lo ha detto al ministro degli Esteri irlandese e lo ha detto a me”, ha precisato Farrel. Interpellato inoltre dai giornalisti in merito all’ipotesi di una visita contestuale anche dell’Irlanda del Nord, il porporato ha risposto: “Non sono a conoscenza dei dettagli del viaggio”.